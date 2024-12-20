Advertisement

أخبار عاجلة

السفارة الأميركية في سوريا: مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى اجتمعت اليوم بمسؤولين من هيئة تحرير الشام

Lebanon 24
20-12-2024 | 11:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في سوريا: مساعدة وزير الخارجية ناقشت مع هيئة تحرير الشام المبادئ التي اتفقت عليها واشنطن مع شركائها في العقبة
lebanon 24
21/12/2024 04:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف: نرحّب برسائل إيجابية من "هيئة تحرير الشام" وسنتابع إحراز التقدم بهذه المبادئ والإجراءات
lebanon 24
21/12/2024 04:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: هيئة تحرير الشام في سوريا تستخدم الكلمات الصحيحة لكننا سنحكم عليهم بناءً على أفعالهم
lebanon 24
21/12/2024 04:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: ليس لدينا ما نعلنه اليوم بشأن العقوبات على هيئة تحرير الشام أو إدراجها على لائحة الإرهاب
lebanon 24
21/12/2024 04:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:36 | 2024-12-20
18:31 | 2024-12-20
18:30 | 2024-12-20
18:26 | 2024-12-20
18:20 | 2024-12-20
18:13 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24