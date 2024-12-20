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الجيش الإسرائيلي: مقتل سوري جنوب سوريا بنيران الجيش لاقترابه من الجنود

Lebanon 24
20-12-2024 | 12:17
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