هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: إسرائيل تطلب إبعاد الأسرى الفلسطينيين خارج الضفة لعدم ظهورهم كالمنتصرين ما قد يسبب ضررا سياسيا للحكومة

Lebanon 24