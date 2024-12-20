Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: باربرا ليف أكدت خلال جولتها في دمشق الدعم الكامل لعملية انتقال شاملة بقيادة سورية

Lebanon 24
20-12-2024 | 17:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في دمشق: الولايات المتحدة تؤكد دعمها الكامل لعملية انتقال السلطة السياسية بقيادة سورية
lebanon 24
21/12/2024 04:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط باربرا ليف ستتوجه إلى دمشق خلال الأيام المقبلة (أكسيوس)
lebanon 24
21/12/2024 04:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية
lebanon 24
21/12/2024 04:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن شدّد على الدعم الأميركي لحكومة سورية مسؤولة تمثل الشعب ومختارة من قبله
lebanon 24
21/12/2024 04:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:36 | 2024-12-20
18:31 | 2024-12-20
18:30 | 2024-12-20
18:26 | 2024-12-20
18:20 | 2024-12-20
18:13 | 2024-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24