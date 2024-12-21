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الجزيرة: سلسلة انفجارات ناجمة عن عمليات نسف ينفذها الجيش الاسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

Lebanon 24
21-12-2024 | 01:22
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