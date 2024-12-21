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الشرق: حالة تأهب قصوى في مناطق سيطرة الحوثيين استعدادا لأي رد إسرائيلي على استهداف تل أبيب

Lebanon 24
21-12-2024 | 02:58
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