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تلفزيون سوريا: الجيش الاسرائيلي اعتقل شخصين اقتربا من نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في جبا في محافظة القنيطرة

Lebanon 24
21-12-2024 | 03:11
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