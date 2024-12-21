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الخارجية القطرية: نجدد موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب

Lebanon 24
21-12-2024 | 03:34
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