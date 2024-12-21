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مصدر سعودي لرويترز: مرتكب عملية الدهس بألمانيا "طالب عبد المحسن" لديه وجهات نظر متطرفة
Lebanon 24
21-12-2024
|
04:21
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