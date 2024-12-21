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الأردن يدين حادثة الدهس في ماغديبورغ الألمانية ويؤكد رفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
21-12-2024 | 05:50
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