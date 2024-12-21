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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع: إسرائيل لن تفرج عن مروان البرغوثي في إطار صفقة تبادل مع حماس

Lebanon 24
21-12-2024 | 12:33
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