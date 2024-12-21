Advertisement

أخبار عاجلة

مدير مستشفى كمال عدوان للجزيرة: تدمير المعدات الطبية بعد تعرضها لإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية

Lebanon 24
21-12-2024 | 13:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير صحة غزة للجزيرة مباشر: العدو الإسرائيلي يستهدف كوادرنا الطبية في القطاع واعتقل 30 منهم عند اقتحام مستشفى كمال عدوان
lebanon 24
22/12/2024 13:18:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى كمال عدوان: نحمل العالم المسؤولية عن سلامة كوادرنا الطبية والمرضى المقيمين بالمستشفى
lebanon 24
22/12/2024 13:18:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير المستشفيات الميدانية في غزة للجزيرة: قناصة الاحتلال يستهدفون كل من في مستشفى كمال عدوان
lebanon 24
22/12/2024 13:18:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية للجزيرة: الاحتلال الإسرائيلي يطالبنا بإخلاء المستشفى فورا
lebanon 24
22/12/2024 13:18:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:14 | 2024-12-22
06:10 | 2024-12-22
06:06 | 2024-12-22
05:59 | 2024-12-22
05:58 | 2024-12-22
05:56 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24