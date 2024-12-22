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المرصد السوري: طائرة الشحن الأميركية كانت محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وجنود

Lebanon 24
22-12-2024 | 02:23
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