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هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا تتفوق من حيث عدد الجنود والمعدات العسكرية التقنية

Lebanon 24
22-12-2024 | 02:55
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