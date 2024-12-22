الراعي في عظة الأحد: نوجّه تحية إلى اهالي الأبوين الانطونيين الاب ألبير شرفان والاب سليمان أبي خليل اللذين خطفا من بيت مري عام 1990 بعد يوم على دخول الجيش السوري إلى لبنان في 13 تشرين الأول

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