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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى منسقة الأمم المتحدة: نشكر المنظمة الدولية على اهتمامها الدائم بلبنان ودعمها المحتاجين بسبب العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
22-12-2024 | 03:52
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