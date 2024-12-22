18
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير خارجية العراق: سنسهم في عملية استقرار سوريا
Lebanon 24
22-12-2024
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية العراقي: نتابع المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: نتابع المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة
22/12/2024 13:28:39
22/12/2024 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية العراقية: وزيرا الخارجية العراقي والمصري يحذران من مخاطر تهديد الأمن والاستقرار في سوريا على الأوضاع في المنطقة بأسرها
Lebanon 24
الخارجية العراقية: وزيرا الخارجية العراقي والمصري يحذران من مخاطر تهديد الأمن والاستقرار في سوريا على الأوضاع في المنطقة بأسرها
22/12/2024 13:28:39
22/12/2024 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: رصدنا تحركات للمنظمات الإرهابية في سوريا
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: رصدنا تحركات للمنظمات الإرهابية في سوريا
22/12/2024 13:28:39
22/12/2024 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: لا يمكننا التغاضي عما سيحدث في سوريا مستقبلا فعدم الاستقرار في سوريا يؤثر على المنطقة كلها وأوروبا أيضا
Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: لا يمكننا التغاضي عما سيحدث في سوريا مستقبلا فعدم الاستقرار في سوريا يؤثر على المنطقة كلها وأوروبا أيضا
22/12/2024 13:28:39
22/12/2024 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بدعم من والدتها... أنباء عن طلب أسماء الأسد الطلاق للسفر من روسيا إلى لندن
Lebanon 24
بدعم من والدتها... أنباء عن طلب أسماء الأسد الطلاق للسفر من روسيا إلى لندن
08:04 | 2024-12-21
21/12/2024 08:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من عائلة المتورط بـ"دهس الدراج".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
بيانٌ من عائلة المتورط بـ"دهس الدراج".. ماذا كشف؟
16:15 | 2024-12-21
21/12/2024 04:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية خطف في بيروت.. والضحية "عقيد"!
Lebanon 24
عملية خطف في بيروت.. والضحية "عقيد"!
02:03 | 2024-12-22
22/12/2024 02:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تناقل صورة لنصرالله نادرة جداً.. هكذا ظهر فيها
Lebanon 24
تناقل صورة لنصرالله نادرة جداً.. هكذا ظهر فيها
15:52 | 2024-12-21
21/12/2024 03:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "تفجير البيجر" في لبنان.. اكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "تفجير البيجر" في لبنان.. اكتشفوا ما جرى!
12:46 | 2024-12-21
21/12/2024 12:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:27 | 2024-12-22
بوتين يتوعد أوكرانيا بمزيد من "الدمار" بعد هجوم أوكراني على أراضيها بالمسيّرات الليلة الماضية
06:14 | 2024-12-22
البابا فرنسيس: أصلي من أجل وقف الحرب في غزة
06:10 | 2024-12-22
جنبلاط بعد اللقاء مع أحمد الشرع: اللقاء كان ممتازًا و"فَتَحنا صفحة جديدة بين الشعبين"
06:06 | 2024-12-22
أحمد الشرع اجتمع مع نائب الأسد سابقا فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
05:59 | 2024-12-22
الشرع: المجتمع الدولي عجز عن حل المشكلة السورية خلال 14 عاما ونحن أخذنا طريقا مختلفا ليقيننا بأن الشعوب لا تستطيع أن تأخذ حقّها الا بيدها
05:58 | 2024-12-22
خامنئي: الكيان الصهيوني لم ينتصر بل هُزم
فيديو
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
22/12/2024 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
22/12/2024 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أشقاؤها كانوا في الفرقة الرابعة.. فنانة سورية شهيرة تنهار من البكاء: "كنا مخدوعين بالأسد" (فيديو)
Lebanon 24
أشقاؤها كانوا في الفرقة الرابعة.. فنانة سورية شهيرة تنهار من البكاء: "كنا مخدوعين بالأسد" (فيديو)
01:55 | 2024-12-21
22/12/2024 13:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24