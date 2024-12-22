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منظمة "أطباء بلا حدود": قصف لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم شمال دارفور يقتل 24 شخصا على الأقل

Lebanon 24
22-12-2024 | 05:18
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