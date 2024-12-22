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بوتين يتوعد أوكرانيا بمزيد من "الدمار" بعد هجوم أوكراني على أراضيها بالمسيّرات الليلة الماضية

Lebanon 24
22-12-2024 | 06:27
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