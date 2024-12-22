Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الكابينت" يجتمع هذه الأثناء وعلى جدول أعماله التطورات في سوريا

Lebanon 24
22-12-2024 | 07:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نتحرك في سوريا لمنع وقوع أسلحة استراتيجية في "أيادٍ مُعادية"
lebanon 24
22/12/2024 19:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن الجيش الإسرائيلي: نرصد خروجا لقوات إيرانية من سوريا وتحركات للوجود الروسي
lebanon 24
22/12/2024 19:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يجري حاليا نقاشا بشأن التطورات في سوريا
lebanon 24
22/12/2024 19:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الحكومة انتهت من درس جدول أعمالها ويدور في هذه الأثناء نقاش سياسيّ يتعلّق بالتطوّرات
lebanon 24
22/12/2024 19:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:43 | 2024-12-22
12:24 | 2024-12-22
12:15 | 2024-12-22
12:07 | 2024-12-22
11:20 | 2024-12-22
11:14 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24