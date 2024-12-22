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الجولاني يوجه دعوة لوجهاء مشايخ الطائفة العلوية في سوريا لمناقشة هواجسهم

Lebanon 24
22-12-2024 | 09:26
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