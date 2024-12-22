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الخارجية الأردنية: الوزير أيمن الصفدي يبحث مع المنسق الأممي للإغاثة التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا

Lebanon 24
22-12-2024 | 12:43
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