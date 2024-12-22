Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: سأوجه الجيش لإنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء الولايات المتحدة

Lebanon 24
22-12-2024 | 13:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب سينشئ منظومة دفاع صاروخي جديد في الولايات المتحدة
lebanon 24
23/12/2024 01:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الوزراء البريطانية: ستارمر وترامب اتفقا على طموحهما المشترك لتعزيز العلاقة الوثيقة والتاريخية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة
lebanon 24
23/12/2024 01:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة.. المجمع الانتخابي يمنح ترامب 312 صوتا والعين على "6 كانون الثاني"
lebanon 24
23/12/2024 01:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
خطيبة ابنه السابقة: ترامب يعيّن مذيعة سفيرة الولايات المتحدة في اليونان
lebanon 24
23/12/2024 01:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:43 | 2024-12-22
17:30 | 2024-12-22
17:27 | 2024-12-22
17:25 | 2024-12-22
17:19 | 2024-12-22
17:14 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24