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ترامب: سأمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة والفوضى في الشرق الأوسط ستنتهي والحرب في أوكرانيا لن تستمر

Lebanon 24
22-12-2024 | 13:42
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