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حماس: ندعو أمّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك العاجل والضغط بكافة الوسائل لوقف الإبادة الوحشية في قطاع غزة

Lebanon 24
22-12-2024 | 13:47
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