Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل أرسلت تحذيرا للرئيس الفلسطيني باقتراب انتهاء المدة الممنوحة للمهمة في مخيم جنين

Lebanon 24
22-12-2024 | 15:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي راض عن العملية الفلسطينية في جنين ويدعو إلى تعزيز السلطة الفلسطينية
lebanon 24
23/12/2024 01:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني فلسطيني لسكاي نيوز عربية: السلطة الفلسطينية تتهم الحكومة الإسرائيلية بتسهيل تمويل الجماعات المسلحة في جنين وإمدادها بالسلاح لإشاعة الفوضى
lebanon 24
23/12/2024 01:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: سموتريتش يعلن مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة للتوسع الاستيطاني
lebanon 24
23/12/2024 01:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 7 الإسرائيلية: وزير الدفاع سيقدم للمجلس الوزاري المصغّر اقتراحا لهدم منازل الفلسطينيين الذين أصابوا إسرائيليين وليس فقط الذين قتلوهم
lebanon 24
23/12/2024 01:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:15 | 2024-12-22
17:43 | 2024-12-22
17:30 | 2024-12-22
17:27 | 2024-12-22
17:25 | 2024-12-22
17:19 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24