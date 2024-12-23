Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": قوة من الجيش والمخابرات تتسلم موقع الجبهة الشعبية - القيادة العامة في جرد قوسايا

Lebanon 24
23-12-2024 | 01:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش دخل إلى موقع جبيلة عين البيضا في بلدة كفرزبد العائد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة من أجل تسلمه
lebanon 24
23/12/2024 09:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش تسلم موقع حشمش في البقاع الاوسط من الجبهة الشعبية وكان تسلم سابقاً موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الانتفاضة (LBCI)
lebanon 24
23/12/2024 09:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سريّة فوج التدخل السادس بالجيش توجّهت مع مديرية المخابرات إلى جرد قوسايا موقع القيادة العامة لتسلّمه (LBCI)
lebanon 24
23/12/2024 09:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تعمل جرافات الجيش على فتح الطرقات في مدينة الخيام وصولا الى الساحة العامة
lebanon 24
23/12/2024 09:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:54 | 2024-12-23
02:47 | 2024-12-23
02:46 | 2024-12-23
02:44 | 2024-12-23
02:43 | 2024-12-23
02:35 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24