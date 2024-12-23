Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: لا وجود لتواصل مباشر بين طهران والسلطات الحاكمة في سوريا

Lebanon 24
23-12-2024 | 02:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: وجودنا في سوريا كان استشارياً وبطلب من الحكومة السورية وخروجنا منها كان مسؤولاً
lebanon 24
23/12/2024 13:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: على مواطنينا عدم السفر إلى سوريا بسبب التطورات التي حدثت هناك (الجزيرة)
lebanon 24
23/12/2024 13:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران: لا اتصال مباشراً مع الحكم الحالي في سوريا
lebanon 24
23/12/2024 13:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: يجب ألا تصبح سوريا ملاذا للإرهاب وثمة إجماع أن انعدام الأمن فيها يؤثر على دول المنطقة
lebanon 24
23/12/2024 13:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:09 | 2024-12-23
06:02 | 2024-12-23
05:49 | 2024-12-23
05:46 | 2024-12-23
05:36 | 2024-12-23
05:23 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24