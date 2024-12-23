Advertisement

أخبار عاجلة

سموتريتش: إطلاق سراح مئات الإرهابيين القتلة أصبح مفهوما ضمنا ولكن علينا إدراك أنه يعني بناء قيادة حماس من جديد

Lebanon 24
23-12-2024 | 03:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن القنصل الإسرائيلي في نيويورك: نحن أقرب من أي وقت مضى لصفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس
lebanon 24
23/12/2024 13:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن وزير الشتات: علينا تقديم تنازلات لإبرام صفقة قد تشمل إطلاق سراح إرهابيين خطرين
lebanon 24
23/12/2024 13:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار ترامب للأمن القومي: على حماس إطلاق سراح المحتجزين إن أرادت العيش
lebanon 24
23/12/2024 13:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"السنوار الجديد".. من هو الأسير الذي تخشى إسرائيل إطلاق سراحه؟
lebanon 24
23/12/2024 13:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:09 | 2024-12-23
06:02 | 2024-12-23
05:49 | 2024-12-23
05:46 | 2024-12-23
05:36 | 2024-12-23
05:23 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24