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ميقاتي: على لجنة المراقبة أن تقوم بالضغط على العدو الاسرائيلي بوقف خروقاته ووقف الدمار والانسحاب من الاراضي التي توغل بها في الفترة السابقة

Lebanon 24
23-12-2024 | 04:29
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