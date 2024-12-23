Advertisement

أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة: لا ينبغي لنا أن نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا

Lebanon 24
23-12-2024 | 10:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: موظفو الأمم المتحدة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا في أمان
lebanon 24
23/12/2024 19:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا: لا ينبغي أبداً استهداف أفراد اليونيفيل ومقارها
lebanon 24
23/12/2024 19:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: نعمل مع شركائنا على تعبئة الجهود لتقييم الاحتياجات في سوريا وتكييف الاستجابة للظروف الجديدة
lebanon 24
23/12/2024 19:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: وزير الخارجية أكد لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان أن أي عملية للحل السلمي يجب أن تبنى على تنفيذ اتفاق جدة
lebanon 24
23/12/2024 19:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:21 | 2024-12-23
12:19 | 2024-12-23
12:16 | 2024-12-23
12:14 | 2024-12-23
12:09 | 2024-12-23
12:05 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24