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وزير الخارجية الإماراتي يؤكد دعم بلاده للجهود المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري

Lebanon 24
23-12-2024 | 11:46
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