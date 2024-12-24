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طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتين امام جميع المركبات والرؤية طبيعية (التحكم المروري)

Lebanon 24
24-12-2024 | 01:15
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طريق ترشيش زحلة وضهر البيدر سالكتين حاليا امام جميع المركبات والرؤية طبيعية (التحكم المروري)
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24/12/2024 14:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق عيناتا الارز وكفرذبيان حدث بعلبك سالكة امام جميع المركبات نهارا من الساعة ١٠.٠٠ حتى الساعة ١٦.٠٠ (التحكم المروري)
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24/12/2024 14:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري: طريق عيناتا الارز سالكة امام جميع المركبات نهارا وللسيارات ذات الدفع الرباعي ليلا بسبب تكون طبقة من الجليد
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24/12/2024 14:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي (التحكم المروري)
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24/12/2024 14:21:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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