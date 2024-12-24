Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نقبل بواقع يواصل فيه الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل

Lebanon 24
24-12-2024 | 07:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نقبل إطلاق الصواريخ على إسرائيل أو الإضرار بخط الملاحة
lebanon 24
24/12/2024 23:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: التهديد الرئيسي في السماء اليوم هو حرب الصواريخ
lebanon 24
24/12/2024 23:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: كاتس أبلغ وزير الدفاع الأميركي أن هناك فرصة لاتفاق بشأن غزة على أمل إطلاق كل الرهائن
lebanon 24
24/12/2024 23:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
من على الحدود مع لبنان... ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ عن إتّفاق وقف إطلاق النار؟
lebanon 24
24/12/2024 23:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:22 | 2024-12-24
16:08 | 2024-12-24
16:07 | 2024-12-24
16:06 | 2024-12-24
15:29 | 2024-12-24
15:25 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24