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رويترز عن مسؤولين أمميين وأميركيين: إسرائيل فشلت باتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات مسلحة تهاجم قوافل الغذاء في غزة

Lebanon 24
24-12-2024 | 08:39
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