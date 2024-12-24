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ميقاتي: أدعو اللجنة الى الضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وابرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:06
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