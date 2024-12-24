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معلومات الجديد: بري كان داعماً لاجتماع السرايا لتحمل الحكومة والدول المشرفة مسؤولية إلزام اسرائيل تطبيق القرار 1701 والدفع باتجاه انتشار سريع للجيش

Lebanon 24
24-12-2024 | 12:54
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