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التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يتوغل في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة

Lebanon 24
25-12-2024 | 00:59
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