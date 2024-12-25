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التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يتوغل في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة
Lebanon 24
25-12-2024
|
00:59
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