Advertisement

أخبار عاجلة

الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني: مقتل نقيب بجهاز المخابرات العامة بإطلاق نار في مخيم جنين بالضفة الغربية

Lebanon 24
25-12-2024 | 03:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الداخلية وقادة المؤسسة الأمنية يعقدون اجتماعا في مقر محافظة جنين بالضفة الغربية لمتابعة التطورات الأمنية
lebanon 24
25/12/2024 12:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية: العملية الأمنية في جنين هدفها استعادة المخيم من سطوة الخارجين على القانون
lebanon 24
25/12/2024 12:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية: لن ننجر لمربع يسبب لنا الكوارث والحكومة الإسرائيلية تتربص بنا من أجل احتلال الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
25/12/2024 12:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد الاشتباكات العنيفة في مخيم جنين بين الأمن الفلسطيني ومقاومين (الجزيرة)
lebanon 24
25/12/2024 12:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:05 | 2024-12-25
05:04 | 2024-12-25
05:03 | 2024-12-25
05:02 | 2024-12-25
04:59 | 2024-12-25
04:41 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24