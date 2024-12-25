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افرام لـmtv: نريد رئيساً يعتبر لبنان الأول والأخير ولا يأخذ قرارات إلا لمصلحة أبناء هذا الوطن وهذا هو لبنان الجديد

Lebanon 24
25-12-2024 | 05:54
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مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر لـmtv: تمّ تحرير لبنان ولكن السؤال هل سيستفيد من الفرصة للمضي قدمًا والتخلّص من هيمنة الميليشيات ومن سيطرة إيران على قراراته؟
lebanon 24
25/12/2024 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: نريدُ رئيساً "مش على قد الكرسي بل بدنا رئيس على قد الموقع" ويعمل على نقل لبنان إلى مرحلة جديدة
lebanon 24
25/12/2024 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: أريد رئيسًا يؤمن بسيادة لبنان وحصرية السلاح ولا يساوم على الموضوع وسنتواصل مع الجميع على مساحة الوطن وتحدثت إلى الرئيس نبيه بري لأن العلاقة كانت مقطوعة وهو الفريق الشيعي الوحيد في الدولة الذي يمكن أن نتكلّم معه ولا نريد إقصاء أحد
lebanon 24
25/12/2024 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: اليوم هناك مساران، المسار الأول أن يقتنع حزب الله بأن بقاء السلاح انتهى وألّا يبقى ذراعًا لإيران ولا يتذاكى على المجتمع الدولي، أو يأخذ قرارًا بأن يسلّم السلاح إلى الجيش باتفاق لبناني لبناني، وإلا فهناك سيناريو آخر وهو جرّ الويلات على ا
lebanon 24
25/12/2024 15:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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