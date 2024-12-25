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حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:16
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