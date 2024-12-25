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الجيش التركي يقصف سد تشرين في ريف حلب والقرى المحيطة به بالمدافع والصواريخ (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-12-2024 | 09:32
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