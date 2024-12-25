Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب يعين كيفن مارينو سفيرا لأميركا لدى بنما في إدارته الجديدة

Lebanon 24
25-12-2024 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"مقدّم برامج".. من هو "مايك" الذي اختاره ترامب سفيراً لأميركا في إسرائيل؟
lebanon 24
26/12/2024 00:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة
lebanon 24
26/12/2024 00:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هدّد ترامب بالسيطرة عليها.. ما أهمية قناة بنما وما قصتها؟
lebanon 24
26/12/2024 00:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
على بعد اقل من شهر لتسلمه مهامه رسمياً.. ترامب يرشح مجموعة أسماء جديدة لإدارته "المنتظرة"
lebanon 24
26/12/2024 00:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:34 | 2024-12-25
17:31 | 2024-12-25
17:25 | 2024-12-25
17:21 | 2024-12-25
17:15 | 2024-12-25
17:13 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24