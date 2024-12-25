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رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يقول إنه لن يعين قضاة في المحكمة الدستورية حتى موافقة الأحزاب السياسية (بلينكس)
Lebanon 24
25-12-2024
|
23:52
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