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أخبار عاجلة
نتنياهو: كل الاتهامات لي من خصومي في اليسار تنهار يوما بعد يوم في المحكمة
Lebanon 24
26-12-2024
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10:17
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