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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الهجوم على اليمن لم تتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ولكن من نتنياهو وكاتس

Lebanon 24
26-12-2024 | 10:26
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