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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو لعقد اجتماع لتقدير الوضع في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب

Lebanon 24
26-12-2024 | 11:37
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