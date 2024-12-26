الائتلاف الوطني السوري المعارض يندد باستخدام إيران عملاء لها وفلول النظام السابق في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى مقتل وجرح عدد منهم

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