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الأمين العام للأمم المتحدة: الضربات على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء تشكل مخاطر جسيمة على العمليات الإنسانية

Lebanon 24
26-12-2024 | 17:21
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