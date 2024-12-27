المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينفي ما تم تداوله عن أن لبنان تبلغ بالوساطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً من الهدنة

Lebanon 24